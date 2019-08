Prefeitura recupera mastro e hasteia nova bandeira em praça da capital

19/08/19 - 15:25:06

Localizada entre os bairros Cirurgia, Suíssa e São José, com área de 12,4 mil metros quadrados, a Praça da Bandeira possui cerca de oito espécies de indivíduos arbóreos e é tracejada por um piso impermeabilizado que facilita o fluxo de pessoas que buscam o local para atividades lúdicas ou apenas como itinerário para acessar as grandes avenidas que o margeia. É lá também que existe o símbolo que dá nome ao local e faz referência a um dos distintivos oficiais da República Federativa do Brasil: a Bandeira Nacional.

No entanto, há alguns anos, tanto a bandeira como a estrutura do mastro que a sustenta estavam danificados e sem manutenção, mas, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), realizou um trabalho de revitalização que reforçou os quase 30 metros do mastro e também colocou no local uma nova bandeira.

O serviço foi iniciado na última quarta-feira, dia 14, com a retirada do material corroído, recomposição da base de cimento do mastro, pintura e, na sexta-feira, 16, foi concluído com o hasteamento de uma noiva flâmula medido 6m x 4,5m.

Para o secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Ferrari, a Praça da Bandeira, agora, está completa. “Esta é mais uma demanda da comunidade atendida pela Emurb. Todo o serviço de recuperação da haste que sustenta a bandeira foi desenvolvido pela Diretoria de Operações da Empresa, setor que produziu os materiais utilizados neste processo e cujas equipes executaram este trabalho”, explica o secretário.