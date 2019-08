Primeira turma de mestrado profissional do HU tem Aula Magna

A Coordenação do Programa de Pós-graduação do Mestrado Profissional em Gestão e Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal de Sergipe recepcionou nesta segunda, 19, a sua primeira turma em uma aula magna. O evento, que ocorreu no Hospital Universitário da UFS (HU-UFS), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), foi marcado pela palestra Depositei Minha Patente, e Agora?, proferida pelo professor Antônio Martins, da Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFS (Cinttec).

“A ideia da palestra é uniformizar conceitos sobre propriedade intelectual, especificamente patente, com foco na transferência de tecnologia, que tem sido um grande desafio nos últimos meses. Esperamos que em 2020 a gente tenha ainda mais sucesso com relação a levar a tecnologia que tem sido desenvolvida pelos técnicos da universidade, professores e alunos para a sociedade, especialmente para a sociedade mais próxima de nós, que é a sergipana”, destacou o professor.

Martins ressaltou também a relevância do mestrado ser associado à área de saúde. “O importante é reconhecer o crescimento da pós-graduação da UFS, da atuação do docente com foco em tecnologia, inovação, aplicada a um campo que as pessoas conseguem sentir, que é a área da saúde, uma das que representam maior taxa de crescimento no número de patentes na UFS, com destaque para o curso de Farmácia”, enfatizou.

Desenvolvimento

De acordo com o coordenador do Mestrado, Roque Pacheco, que responde pela Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário da UFS, um dos objetivos é capacitar profissionais que possam contribuir com o desenvolvimento de melhores práticas no ambiente da saúde.

“O nosso mestrado foi aprovado no ano passado pela Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] e estamos trabalhando arduamente para ver surgirem os produtos de inovação, gestão e tecnologia. Temos professores aptos e competentes para orientar os alunos e esperamos atender às expectativas da universidade e da sociedade. É uma grande honra estar recepcionando a todos hoje nesta aula magna”, declarou Roque.

Mestrado

O Mestrado Profissional em Gestão e Inovação Tecnológica em Saúde contempla duas linhas de pesquisa: Planejamento, Gestão e Cuidados em Ambiente de Saúde; e Tecnologia e Inovação em Saúde. A finalidade é formar profissionais capacitados ao exercício na prática da saúde de forma interdisciplinar, além da docência e instrumentalização para a realizar pesquisas na área de saúde.

Portanto, planejar, desenvolver, avaliar e propor tecnologias para atender aos processos de inovação no espaço em saúde, nas boas práticas, na segurança do usuário e na eficácia e eficiência, a partir de evidências identificadas no mercado local estão entre os objetivos do mestrado em questão.

Outra finalidade é possibilitar a inserção do mestre nas Políticas Públicas de Saúde voltadas à assistência nos diversos níveis de atenção, além de produzir e difundir conhecimento para a sociedade.

“Os egressos do mestrado profissional Gestão e Inovação Tecnológica em Saúde deverão desenvolver habilidades e competências que lhes possibilitem relacionar teoria e prática na gestão em saúde e avaliar tecnologias, com foco no paciente e melhoria dos serviços ofertados, fortalecendo a integração com o Sistema Único de Saúde para poder atender às demandas do Hospital Universitário da UFS e das redes de atenção à saúde”, complementou Roque Pacheco.

Compuseram a mesa de abertura do evento, além dos professores Roque Pacheco e Antônio Martins; o professor Walderi Monteiro, que responde pelo Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica do HU-UFS; o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFS, Lucindo Quintans e o coordenador de Pós-Graduação da UFS, Gladston Rafael Santos.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

