Professores da rede participam de oficina pedagógica sobre avaliação contextualizada

19/08/19 - 06:03:44

O objetivo dessa oficina foi promover técnicas facilitadoras para os professores na hora de avaliar o estudante.

Aconteceu na sexta-feira (16), no auditório da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA/Seduc), uma oficina pedagógica direcionada aos professores da rede estadual. Com o tema “Como Elaborar uma Avaliação Contextualizada”, o objetivo dessa oficina foi promover técnicas facilitadoras para os professores na hora de avaliar o estudante.

A abertura do evento ficou por conta da camerata de violões do Conservatório de Música de Sergipe, e logo após a apresentação, a palestrante da oficina, Fabiana Monteiro, realizou um trabalho lúdico com os professores presentes no local, visando criar um ambiente mais descontraído.

Segundo a coordenadora da oficina, Tânia Cristina Rocha, o curso pretende desmistificar a ideia de que a prova é a única forma de avaliação e que na realidade, ela deve ser feita durante todo o período letivo. “O objetivo da DEA é levar ao professor mais essa formação, para que ele possa se apropriar dessas técnicas e realizar um melhor trabalho pedagógico”, explicou.

Para a professora da rede estadual e coaching, Fabiana Monteiro, o encontro vai trabalhar com metodologias ativas, novos processos avaliativos e novas tendências educacionais. “O objetivo dessa oficina é despertar no público-alvo uma prática pedagógica diferenciada com relação aos processos avaliativos. Nós devemos ter agora um novo olhar em frente a essa avaliação e ela deverá ser observada como um novo ambiente construtivo. Nesse processo de ensino-aprendizagem, a avaliação é um ponto importante, pois vai nos propiciar uma recuperação imediata do estudante, promovendo assim novas habilidades para que ele chegue ao mercado de trabalho com boas perspectivas. O ato de avaliar deverá contribuir para o processo de construção de conhecimento, fazendo com que o aluno esteja preparado para transformar o mundo que o cerca. O que queremos hoje é planejar essa nova forma de educar”, informou Fabiana.

O professor Adriano Garcia acredita que é importante que os professores se informem sobre os novos instrumentos avaliativos. “Essa oficina potencializa esse processo em que o aluno é chamado a identificar a discussão a partir de um texto base de um comando bem definido, a fim de haver uma aproximação daquilo que foi construído através da compreensão e do entendimento”, relatou.

Assim como Adriano, a professora Priscila Doria, da Escola Estadual Dr. Manoel Luiz, confirma a importância da oficina para os profissionais, para que os alunos também possam compreender melhor a proposta da avaliação. “A contextualização é justamente para que o aluno venha a construir durante toda a avaliação aquele conteúdo que ele está assimilando durante toda a unidade. Então a avaliação contextualizada vem justamente contribuir na percepção do que ele está estudando em todo o conteúdo da prova”, afirmou Priscila.

A oficina terá mais dois momentos, a saber, um no dia 30 de agosto, através do ensino a distância, e outro no dia 20 de setembro, com mais um encontro presencial.

Fonte e foto assessoria