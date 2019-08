SEFAZ REALIZA REPASSE DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA À POLÍCIA MILITAR

19/08/19 - 15:42:39

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) oficializou na manhã desta segunda-feira, 19, o repasse de 20 monitores Itautec de 14 polegadas, um rack HP e um servidor HP Blade à Polícia Militar de Sergipe para reforçar a estrutura nas atividades administrativas dos policiais nas subunidades da corporação.

O repasse foi realizado diretamente pelo secretário de Estado da Fazenda, Marco Antonio Queiroz, ao Comandante Geral da PM, Coronel Marcony Cabral Santos, que esteve acompanhado em encontro no gabinete da Sefaz pelo comandante da Companhia de Polícia Rodoviária (CPRv), Tenente Coronel Deny Ricardo dos Santos, e pelo comandante de Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), capitão Aldevan Santos Silveira.

Os equipamentos de informática estavam em uso na Sefaz e foram colocados em disponibilidade para a PM a partir da substituição por outros recém adquiridos e agora passam a compor o patrimônio da PM graças à parceria entre os órgãos estaduais.

Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Marco Antonio Queiroz, a parceria entre a secretaria e o Comando da Polícia Militar possui uma visão estratégica no sentido de proporcionar o melhor uso de equipamentos para fortalecer a atuação da polícia em nosso Estado. “Os equipamentos vão ajudar no trabalho da PM e ficariam em desuso aqui. Com o repasse que estamos fazendo poderão ser aproveitados em sua plenitude e colocados em benefício do trabalho de segurança pública do Estado”, comentou.

Acompanharam também a assinatura do documento de repasse a superintendente de Tecnologia da Informação da Sefaz, Andrea Cristina Macedo, a superintendente de Gestão Tributária, Silvana Maria Lisboa Lima, e a coordenadora do IPVA, Rosa Amélia Souza.

Por Elber Andrade

(Fotos: Submark/Sefaz)