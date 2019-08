SergipeTec realiza 1ª turma do curso de Introdução à Modelagem e Impressão 3D

19/08/19 - 17:00:29

Atendendo a pedidos, a primeira turma do curso de Introdução à Modelagem e Impressão 3D foi adiada para o sábado, 31 de agosto. No mesmo local, SergipeTec (Sala de Treinamento do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Regional/NuTec), e horário, das 8h às 17h. Vão rolar descontos especiais para estudantes e grupos.

O curso vai trabalhar os processos básicos de modelagem 3D em software de desenho, os processos básicos de planejamento de impressão em software fatiador e os processos básicos de produção de peça em impressão 3D. Inscrições pelo www.solutudo.com.br/evento/se/aracaju/introducao-a-modelagem-e-impressao-3d-362018. Mais informações pela fanpage, instagram e tuiter do SergipeTec, e por e-mail [email protected]

Por Flávia Nunes