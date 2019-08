SES informa sobre descontinuidade temporária do Neotigason

19/08/19 - 11:07:15

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que a empresa Teva Farmacêutica Ltda. notificou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acerca da descontinuidade temporária do medicamento Neotigason, composto pela substância acitretina, indicado para o tratamento das formas mais graves da psoríase, como a eritrodérmica e a pustular. O desabastecimento repercute em todo o território nacional.

A psoríase é uma doença inflamatória da pele, crônica e de origem genética, caracterizada por lesões avermelhadas e descamativas que normalmente aparecem em placas no couro cabeludo, cotovelos e joelhos.

A Teva é o único laboratório no Brasil que fabrica a acitretina, substância utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o controle da doença. O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), unidade da SES responsável pela dispensação de medicamentos para os usuários do SUS, recomenda que os pacientes procurem seus respectivos médicos para que, neste período de desabastecimento, encontrem formas alternativas de tratamento para que não haja qualquer prejuízo do controle da doença.

“O Case está à disposição para quaisquer informações adicionais e preparado para otimizar o atendimento de todos os pacientes que necessitem migrar para outro esquema de tratamento, minimizando assim, qualquer transtorno nesta dinâmica”, disse a coordenadora do Case, Jéssica Santos Silva.

Foto assessoria