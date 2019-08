SES reúne os 75 municípios para alinhar estratégias de prevenção ao sarampo

19/08/19 - 17:00:02

Na manhã desta segunda-feira, 19, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), reuniu no auditório do Centro Administrativo da Saúde (CAS), os representantes das Vigilâncias Epidemiológicas e da Atenção Básica dos 75 municípios. Na reunião foi discutida a situação atual do sarampo no estado, alinhamento das estratégias de prevenção e as próximas ações que devem ser intensificadas pelos municípios. Até agora, em Sergipe, já foram 15 notificações de sarampo, quatro em investigação, dois casos confirmados e nove descartados.

A prevenção contra a doença infecciosa se dá a partir da vacinação que está disponível diariamente nos postos de saúde. A primeira dose deve ser no primeiro ano de vida de uma criança, além delas, adultos que por algum motivo não tenham sido vacinados ou que não tenham como comprovar a vacinação com o cartão de vacina também devem ser imunizados. A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES, Sheyla Teixeira, destaca a importância e como deve ser realizado o processo de vacinação para que o sarampo seja evitado.

“A parceria com os municípios nesse momento é de suma importância, precisamos fazer com que pessoas que não estejam vacinadas na faixa etária tomem as vacinas, só assim preveniremos a doença. A rotina de vacinação deve ser iniciada com a tríplice viral, nos primeiros 12 meses de vida de uma criança, está irá prevenir o sarampo, rubéola e a caxumba, após três meses essa mesma criança deve receber a segunda dose, a tetra viral, que além de prevenir as doenças citadas anteriormente, também imunizará contra a catapora. Em relação aos adultos até 29 anos que não foram vacinados devem receber duas doses de vacina com intervalo de 30 dias e as pessoas de 30 a 49 anos precisam receber apenas uma dose”, enfatiza.

A reunião também tem o objetivo de fazer com que os representantes dos municípios se tornem multiplicadores de informações sobre o diagnóstico inicial do sarampo. A coordenadora de Vigilância em Saúde do município de Divina Pastora, Daniele Rodrigues, destaca a importância do elo de parceria entre a SES e os municípios. “Acho de extrema importância a parceria que temos com a SES, a partir de diálogos como esse que está ocorrendo hoje, podemos esclarecer dúvidas de todos os munícipios em relação aos casos suspeitos ou confirmados da doença”, ressalta.

Os municípios vêm se mobilizando para combater o sarampo, o diretor de Vigilância Epidemiológica do município de Lagarto, Carlos Carvalho, destaca as atividades que estão sendo realizada para prevenção do aparecimento de mais casos.

“O sarampo é uma doença que está voltando com muita força, por este motivo, estamos trabalhando para prevení-la juntamente com as equipes de Saúde da Família e as Unidades Básicas de Saúde, divulgando para população, através da mídia informações acerca da doença, os principais sintomas, como prevenir e enfrentá-la. É de extrema importância esse apoio que a SES vem nos dando, é necessário reunir os municípios para que possamos conversar e ficarmos atualizados sobre as informações, assim iremos conseguir controlar a doença e realizar as medidas mais adequadas para cada município”, destaca.

Fonte e foto SES