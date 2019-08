UMA NOVA HISTÓRIA PARA O PSL DE SERGIPE, DIZ JEFFERSON, PRESIDENTE PSL SOCORRO

19/08/19 - 05:17:15

No último sábado (17) de agosto, foi realizado um encontro que contou com a presença de militantes e lideranças do interior do estado e da capital, e contou com a presença de representantes de outras siglas que foram prestigiar o evento, como o Adelson Alves do PATRIOTAS e o José Carlos Costa que preside o PSDB em Nossa Senhora do Socorro. “Tivemos pessoas como o vereador Fabrício Menezes de Boquim que tem história no PSL sendo um filiado desde o ano de 2013, tivemos uma palestra muito interessante conduzida pelo jornalista Cícero Mendes que falou sobre a influência das mídias sociais para as eleições 2020, o evento foi também um momento de bate-papo com o público presente, respondemos os questionamentos e esclarecemos o posicionamento do PSL para com a sociedade sergipana”, disse Jefferson Santos, presidente do PSL de Nossa Senhora do Socorro.

Veja a nota divulgada por Jefferson Santos

O PSL passa então a adotar uma política evolutiva para colocar o partido no seu devido lugar que é de protagonista no cenário político do nosso Estado, na defesa das pautas do Governo Federal, representada pelo nosso Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e da Direita em Sergipe, o nosso objetivo primário é formar os diretórios municipais do partido e trabalhar no planejamento estratégico a fim de padronizar as nossas ações em todos os municípios que tenham a representação da nossa sigla.

Expliquei a todos a minha trajetória no partido já que fiz parte do PSL desde a Gestão de João Tarantella, passei pela gestão de Waldir Vianna e estou agora ajudando a reagrupar e colocar esse projeto como um marco no padrão de qualidade para a nossa historia politica. Primeiro é necessário que todos entendam que o PSL não tem dono, porém, tem lideres e a esses cabem o dever de agir de forma proativa com sensibilidade para escutar e que tenha também capacidade de diálogo sem agressão ou revanchismo. Eu, Jefferson Santos como experimentei as gestões anteriores posso dizer sem medo, e sem sentimentos aflorados que o Tarantella e o Waldir são pessoas de boa índole, porém, no campo institucional não tiveram o traquejo para liderar, para guiar e para tratar as questões do partido, o Waldir e o Tarantella foram os protagonistas de imensas e incansáveis brigas que é de conhecimento público e assim fomentaram a intervenção da Executiva Nacional no Estado de Sergipe, Tarantella com seu perfil explosivo e o Waldir com seu destempero nos últimos dias demonstraram atos truculentos e desnecessários com publicações agredindo o Presidente e Vice Presidente nacional da sigla, dentre outras ações como por exemplo a fala atual de Waldir contra o Deputado Estadual Rodrigo Valadares, sendo que a pouco tempo atrás visitou o Gabinete do mesmo e publicou foto nas redes socais onde na legenda dizia:” Direita unida para a reconstrução do nosso amado estado de Sergipe”; acredito em uma nova politica, porém acredito que nenhum de nós somos pedras ou seja nós somos seres vivos em constante evolução, hoje temos como fortes lideres e influenciadores para ajudar o Partido nessa difícil missão o Cabo Amintas Vereador de Aracaju, homem de personalidade forte e um grande exemplo de combatente político dos politiqueiros de plantão e temos também o jovem Deputado Estadual Rodrigo Valadares que tem sido um dos melhores se não o melhor parlamentar de oposição no nosso parlamento estadual, combatendo veementemente os mandos e desmandos do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju, o Rodrigo em eleições anteriores teve o apoio de pessoas do seu ciclo de coligação partidária que envolvia partidos de esquerda isso é fato, porém chegou um momento de despertar na vida politica dele, onde o mesmo optou por ter um novo destino, o deputado poderia facilmente estar do lado do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju, porém, o deputado desde o início do seu mandato vem defendendo causas em defesa da família, em defesa da vida, em defesa do livre mercado, dentre outras pautas características da direita, portanto, afirmo com isso que, nós saímos ganhando e não perdendo em trazer um parlamentar para a defesa dos nossos ideais, essa política de renovação, acolhimento e mudança não é so com Deputado que vem sendo feita, temos muitas pessoas advindas de outros partidos ou de orientação partidárias de centro esquerda ou esquerda que hoje se identificam com nossos ideais, com nossas pautas e assim temos que nos projetar para acolhe-los e fortalecermos ainda mais a Direita de Sergipe.

Jefferson Santos

Presidente do PSL de Nossa Senhora do Socorro e Representante da Executiva Estadual do PSL no Evento de Filiação