Aterro da Estre em Rosário do Catete recebe equipe da Adema

20/08/19 - 10:02:38

Fiscais da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe – ADEMA participaram de uma visita ao Centro de Gerenciamento de Resíduos (CGR Sergipe) em Rosário do Catete. A iniciativa faz parte da primeira etapa do Plano de Educação Ambiental do Instituto Estre, previsto no Termo de Acordo entre Estre Ambiental e a ADEMA, intitulada ‘Oficina sobre consumo e resíduos para equipe técnica da ADEMA’.

A oficina contou com a participação de 11 pessoas da equipe de fiscalização ambiental da ADEMA e foi iniciada com as boas vindas pelo Instituto Estre, seguido de uma apresentação ministrada pelos colaboradores da Estre, Alisson Menezes, coordenador operacional, e Lyslie Ribeiro, analista ambiental. “Foi possível mostrar a diferença que existe entre aterro sanitário e lixão, toda a engenharia e a técnica envolvidas na operação, e o método construtivo de um aterro do porte do nosso CGR Sergipe. Também tratamos da Politica Nacional de Resíduos Sólidos e do panorama atual do status de sua implementação em Sergipe. Visitas como esta são importantes porque facilitam a troca de conhecimento com os fiscais do órgão ambiental e mostra a transparência que a Estre tem em suas ações”, avalia Alisson Menezes.

Após a apresentação, a equipe participou de um “tour” pelo aterro sanitário, observando diferentes tecnologias utilizadas na operação, como proteção do solo e do lençol freático, captação de chorume, controle de emissões gasosas, área de reserva legal, compactação dos resíduos, e estruturação dos taludes. O grupo conheceu ainda a maquete pedagógica do Instituto sobre o ciclo do lixo e aterro sanitário, debatendo as problemáticas e os impactos sociais, ambientais e econômicos causados pelo descarte e gestão inadequada de resíduos. “Na apresentação foram trazidas diversas informações sobre o histórico do CGR Sergipe e dados e indicadores de monitoramento das condicionantes de licenças ambientais”, acrescenta Bruno Villaça, assistente de Projetos do Instituto Estre.

A próxima etapa do Plano de Educação Ambiental será a realização de oficinas pedagógicas do programa ‘Cadê o lixo que estava aqui?’, do Instituto Estre, com turmas escolares de áreas do entorno de unidades de conservação de Sergipe. A previsão é que as oficinas sejam iniciadas ainda em agosto.

Fonte e foto assessoria