Bigode continua alertando a população sobre os perigos do mosquito da dengue

20/08/19 - 06:45:19

O vereador Bigode 1°Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, continua alertando a população sobre os perigos do mosquito da dengue. Na última sexta-feira (16), o vereador, esteve andando nas ruas do bairro Coroa do Meio, e chamando a atenção dos moradores sobre os perigos de adquirirem a dengue através do mosquito Aedes aegypti.

O parlamentar, está muito preocupado com os fatos que estão acontecendo, porque no nosso Estado, já morreram mais de dez pessoas este ano , infectadas com o vírus da dengue. Dessa forma, ele alerta como podemos combater esse mosquito.

*Tampe os tonéis e caixas d’água;

*Mantenha as calhas sempre limpas;

*Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

*Mantenha lixeiras bem tampadas;

*Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

*Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia.

“Quero mais uma vez pedir o apoio da população, para juntos vencermos essa guerra”, disse Bigode.

ASCOM / vereador Bigode