CABO AMINTAS SE REÚNE COM EXECUTIVA NACIONAL DO PSL EM BRASÍLIA

20/08/19 - 16:21:07

Na manhã desta terça-feira, 20, o vereador Cabo Amintas (PTB) esteve em Brasília, ao lado do novo Presidente Estadual do Partido Social Liberal (PSL), Fábio Valadares, e do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB).

O vereador, convidado a integrar a Executiva Estadual do PSL, participou da reunião com o Presidente Nacional do partido, Luciano Bivar.

“A reunião foi muito proveitosa, senti dos membros da Executiva Nacional que Sergipe vai ter um novo PSL, com as características que o partido deseja a partir do entendimento da própria nacional. Viemos aqui para confirmar o que já havia sido dito na reunião passada em Aracaju e para que não haja dúvidas sobre a reorganização do partido. Vamos dar uma cara nova ao PSL e estamos trabalhando pelo crescimento dele. Já aproveitamos a ocasião para apresentar o novo plano de reestruturação do PSL em Sergipe”, declarou Amintas.

Cabo Amintas retorna esta noite a Aracaju para continuar seu trabalho como vereador, na manhã sesta quarta-feira, 20.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador Cabo Amintas