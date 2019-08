Cassações exemplares

20/08/19 - 08:32:28

A Justiça sergipana está cassando os políticos que teriam usado a máquina pública para lucrar eleitoralmente. Os últimos punidos foram o governador Belivaldo Chagas (PSD) e sua vice Eliane Aquino (PT). Pelo mesmo motivo o TRE já havia cassado o deputado estadual Talysson de Valmir (PR). Pai deste parlamentar, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), teve os direitos políticos suspensos por oito anos. Para fechar o pacote, é bem provável que, hoje, os magistrados cassem o deputado estadual Ibraim Monteiro (PSC). A defesa dos quatro já condenados recorreu o mesmo argumento: eles usaram e abusaram da máquina pública antes do período eleitoral, quando não há restrições legais para torrar o dinheiro público. O TRE, no entanto, entendeu que esbanjar recursos do povo para impulsionar candidaturas causa prejuízos aos concorrentes e afronta o contribuinte, que ver o dinheiro dos impostos sendo queimado por quem deveria protegê-lo. Tomara que a cassação do governador, da vice e do deputado sirva de exemplo a quem pretende disputar as eleições de 2020. Desconjuro!

Repescagem

E quem festejou pra valer a cassação do governador Belivaldo Chagas (PSD) foi o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB). Fragorosamente derrotado nas urnas pelo pessedista (64,72% versus 35,28%), Vavazinho sonha com uma nova chance: “Tenho convicção que, confirmada uma nova eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral, Sergipe optará pela mudança”. Resta saber se os sergipanos o enxergam como a mudança. Marminino!

Ponta de faca

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não se cansa em malhar em ferro frio. Pela terceira vez, o moço tenta emplacar a CPI da Lava Toga, visando investigar Dias Tofolli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Das vezes anteriores, Vieira viu seu requerimento ser arquivado sem mais delongas, porém acredita que agora consegue aprovar a tal CPI. Enquanto dar murro em ponta de faca, o delegado-senador deixa em segundo plano os problemas de Sergipe. Aff Maria!

Desumanidade

Uma em cada três mulheres grávidas em presídios foi obrigada a usar algemas na internação para o parto, e mais da metade teve menos consultas de pré-natal do que o recomendado. Segundo estudo da Fundação Oswaldo Cruz, durante o período de hospitalização, 15% das presas afirmaram ter sofrido algum tipo de violência, seja verbal, psicológica ou física. A pesquisa mostra, ainda, que 32% das detentas grávidas não fizeram teste de sífilis e 4,6% das crianças nasceram com a forma congênita da doença. Crendeuspai!

Ladeira abaixo

Sergipe está entre os estados que não conseguiram reduzir as despesas nos primeiros meses deste ano. Conforme relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, apesar do esforço do governo sergipano, as despesas estaduais cresceram 14% no último semestre, ante o mesmo período do ano passado. Apenas nove estados conseguiram gastar menos, sendo que destes, três são nordestinos: Alagoas, Maranhão e Piauí. Por que será que Sergipe continua descendo a ladeira desgovernado? Homem, vôte!

Crack, a praga!

Diferente do que o senso comum acredita, o crack não causa exclusão social. Pelo contrário, o uso da droga é consequência de uma vida precária que leva à dependência. A constatação é de Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o estudo, o uso da droga apenas piora a situação de pessoas que não tem laços familiares, moradia, trabalho e estudo, problemas que chegaram antes da dependência. Só Jesus na causa!

Abuso de autoridade

O Brasil assiste hoje uma inusitada manifestação de protesto: ilustres magistrados e promotores de justiça vão às ruas condenar o projeto de lei que prevê punição a quem abusar da autoridade. A turma de toga exige que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) vete o projeto em sua totalidade. Os manifestantes juram que a proposta aprovada no Congresso visa impedir quaisquer investigações contra poderosos, além de colocar de joelhos promotores, juízes e policiais. Misericórdia!

Claro ataca a Oi

A Claro tenta furar a hegemonia da Oi na prestação de serviços de telecomunicações para governos do Nordeste. O jornal Valor Econômico publica hoje que a disputa pelos contratos milionários de telefonia, internet e compartilhamento de dados entre órgãos estaduais começou por Pernambuco e avança na Bahia, os estados mais ricos da região com licitações abertas. Depois, continuará em Sergipe e na Paraíba, já com leilões previstos. Vixe!

Reunidos no Piauí

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) participará, amanhã, da reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Durante o encontro em Teresina, serão debatidas pautas sobre educação e a mediação tecnológica para a criação da universidade aberta do Nordeste; missão especial com União Europeia; e a criação de um escritório do Consórcio na China para negócios e atração de investimentos para a região. Ah, bom!

Tapinha nas costas

Quanto tempo faz que um político telefonou para você, parou o carrão com ar refrigerado para cumprimentá-lo, quis saber sobre sua família ou lhe convidou para uma festa 0800? Não lembra? Avexe-se não. No próximo ano, seu telefone vai ficar congestionado de tantas ligações amigáveis. E se alguém buzinar, é candidato querendo ser amável. Ademais, não fique surpreso se, ao chegar em casa, encontrar um mequetrefe engravatado lhe aguardando para pedir o seu precioso voto. Danôsse!

Recorte de jornal

