Controladoria-Geral e Ouvidoria Geral do Município passam a funcionar em novo endereço

20/08/19 - 05:39:50

A partir desta segunda-feira, 19, a Controladoria-Geral do Município (CGM) e a Ouvidoria Geral (OGM) possuem um novo endereço: Rua Arauá, 892, bairro São José (esquina com a Av. Gonçalo Prado Rolemberg).

O imóvel, que já abrigou a antiga Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer e o Conselho Estadual de Educação, é bem localizado e possui uma excelente infraestrutura para melhor atender ao cidadão, com acessibilidade, além de ser amplo e arejado.

Enquanto órgão do poder executivo que deve ser exemplo em toda gestão, é papel da Controladoria verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento municipal. Já a Ouvidoria deve abrigar as demandas vindas do povo acompanhando o andamento das mesmas até a sua resolução.