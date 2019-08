Convênio beneficia servidores do município de São Cristóvão

20/08/19 - 12:44:42

Os servidores efetivos da Prefeitura de São Cristóvão, cargos em comissão e seus dependentes poderão fazer, com mais facilidade, uma graduação e pós-graduação. Isto porque o prefeito Marcos Santana assinou, juntamente com o professor Bruno Antunes, reitor do Centro Universitário Estácio de Sergipe, um convênio visando oferecer um desconto de 40% nas mensalidades de todos os cursos daquela instituição de ensino.

Excepcionalmente para aqueles servidores que se matricularem ainda neste semestre, que encerra no final de agosto, o desconto na mensalidade será de 50% durante todo o curso ou a pós-graduação. Segundo o prefeito Marcos Santana, a parceria é mais uma ação da Prefeitura objetivando valorizar o servidor municipal, através do acesso à educação e à capacitação profissional.

“Essa parceria é muito importante. Precisamos ampliar o nível de qualificação dos nossos servidores. A assinatura desse convênio é uma forma de estimulá-los a se capacitarem cada vez mais para que possam continuar prestando um serviço de qualidade à população”, declarou Santana.

Educar para transformar

De acordo com o reitor Bruno Antunes, o convênio trará grandes benefícios para os servidores de São Cristóvão. “A missão do Centro Universitário Estácio de Sergipe é educar para transformar. Nós temos todo o interesse em firmar convênios com prefeituras, principalmente com as de Sergipe”, frisou. O professor ressaltou, ainda, ficar feliz em saber que o convênio firmado com a Prefeitura permitirá oferecer uma educação de qualidade aos servidores municipais de São Cristóvão.

