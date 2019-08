Defesa Civil e DER alinham ação recuperação da cabeceira da ponte de Riachuelo

20/08/19 - 05:32:21

Recurso de restabelecimento de cerca de 260 mil foi aprovado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil da secretaria de Estado da Inclusão Social (Depec/Seit) conseguiu a aprovação de mais um recurso para auxiliar no processo de retomada da normalidade de Riachuelo, após as chuvas intensas que levaram a uma inundação sem precedentes no município, com a elevação dos níveis do Rio Sergipe. A partir da submissão de novo Plano Detalhado de Resposta – PDR pelo Depec, a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) aprovou a destinação de R$ 258.625,17 para a recuperação da cabeceira da ponte, a título de recurso de restabelecimento.

Como se trata de rodovia estadual, o recurso federal será repassado para o Depec/Seit – diferente do que ocorreu com o valor liberado para ações de assistência, que foi creditado diretamente para o município. Para viabilizar a recuperação da cabeceira da ponte, a equipe da Defesa Civil Estadual se reuniu, na manhã desta segunda-feira, com o presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária – DER/SE, Ancelmo Souza, para alinhar os termos de uma cooperação técnica que será firmada entre os dois órgãos, segundo a qual o DER será responsável pela operacionalização da licitação e fiscalização da obra, e a Defesa Civil pelo pagamento.

Durante a reunião, ficou decidido que, caso seja necessária a complementação do valor, o Governo de Sergipe investirá a diferença, através do DER. “O valor aprovado pelo governo federal [cerca de R$ 260 mil] será utilizado pela Defesa Civil Estadual. Caso necessite de complementação, será investido pelo Governo do Estado, através do DER – que na operacionalização da obra, atuará como fiscalizador, acompanhando toda a execução. Nossa perspectiva é iniciar as obras em cerca de 20 dias”, disse o presidente do DER, Ancelmo Souza.

De acordo com o diretor da Defesa Civil Estadual, cel. Alexandre José, a liberação de recursos de restabelecimento pela secretaria Nacional de Defesa Civil é um fato inédito em Sergipe. “Normalmente, os destaques de recursos vêm somente para ações de assistência, a título de ajuda humanitária. Essa liberação demandou grande empenho da nossa equipe, que precisou responder a diversas diligências da Sedec, que acreditava que a ponte já havia sido recuperada, considerando imagens que obteve da ponte antiga. Enviamos respostas e fotos comprovando que a ponte principal ainda está com a cabeceira danificada. Foi uma grata surpresa a liberação do valor, que não corresponde ao total do que pedimos, mas já é de grande ajuda”, comentou.

ASN

Foto Fernando Augusto