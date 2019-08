Eliane: Belivaldo irá conseguir provar nas instâncias superiores que não houve abuso

20/08/19 - 13:58:56

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) que teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) nesta segunda-feira (20) está em São Paulo onde participa de encontro de gestores. “Estou em São Paulo, onde participo da edição do Diálogos Capitais que trata do Consórcio Nordeste, com a participação de gestores e gestoras da região”.

A informação foi passada pela própria Eliane, através de sua conta no Twitter na manhã desta terça-feira (20), onde ela aproveitou para dizer que tomou conhecimento da decisão do TRE, na capital paulista.

Eliane Aquino disse que “Belivaldo irá conseguir provar nas instâncias superiores que não houve abuso de poder”. Veja o twitter da governadora. “Daqui recebi a notícia da decisão do TRE-SE sobre a cassação dos nossos mandatos de governador e vice-governadora. É uma decisão que cabe recurso e acredito que Belivaldo irá conseguir provar nas instâncias superiores que não houve abuso de poder no processo eleitoral de 2018”.