ESTADO DE SERGIPE PARTICIPA DO SEMINÁRIO DE GÁS NATURAL DO IBP

20/08/19 - 11:04:38

Sergipe se fez presente em mais uma importante discussão acerca do mercado do Gás Natural no Brasil. Foi realizado na última semana o Seminário de Gás Natural do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), que teve como foco discutir a transformação que este mercado está passando, especialmente a partir do lançamento do ‘Novo Mercado de Gás’.

O programa do governo federal que prevê a abertura do mercado de transporte e distribuição de gás natural, foi o foco central do evento. Organizado a cada dois anos, o Seminário está consolidado como um dos mais relevantes fóruns sobre os temas prioritários na agenda do setor de gás natural no Brasil. Especialistas se reuniram para se aprofundar na discussão sobre a abertura, a competitividade e a transição para o novo mercado de gás natural.

Sergipe esteve representado no evento pelo secretário de estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, que participou como debatedor em uma mesa redonda que falou sobre a ‘Abertura e Competitividade na Distribuição e Comercialização do Gás Natural’. “Durante o debate muito se falou sobre o respeito aos contratos em vigência no país e a necessidade de deixar explícito na legislação o serviço de gás canalizado”, recorda o secretário.

Além de José Augusto Carvalho, participaram deste debate o sócio e líder da área de Petróleo e Gás do Machado Meyer, Daniel Szyfman; a diretora da FGV, Joisa Dutra; a subsecretária de Óleo, Gás, Energia & Indústria do Governo do Rio de Janeiro, Cristina Pinho; o secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia, Alexandre Manoel Angelo da Silva; e o Assessor Técnico da Abraceel, Bernardo Sicsu.

Outro ponto em destaque para Sergipe no evento, foi a citação do estado em vídeo produzido pela ExxonMobil, e ainda na apresentação da Golar Power. Ambas as empresas enfatizaram as boas perspectivas para esse mercado no panorama sergipano. “Executivos da Golar destacaram a distribuição de gás liquefeito a partir de Sergipe, com possibilidade de agregar embarcações menores que o Golar Nanook em outros locais. O objetivo é distribuir esse gás ao longo da costa brasileira”, lembra o secretário.

Fonte e foto assessoria