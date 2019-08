Mitidieri: “é incrível ver urubus derrotados da política de plantão comemorando”

20/08/19 - 06:03:09

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD/SE) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (19), logo após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE//SE) anunciar a condenação de Belivaldo Chagas à perda do mandato para se solidarizar com o governador.

Em sua conta no Twitter, Mitidieri diz que “quero me solidarizar com meu amigo @belivaldochagas que não cometeu nenhum crime de corrupção e nem de improbidade. Temos plena confiança no poder judiciário e estamos confiantes na revisão dessa decisão em instâncias superiores”.

Ao final, Fábio Mitidieri diz que “o incrível é ver uns urubus derrotados da política de plantão comemorando como se tivessem vencido uma eleição. Por atos como esses que vcs não vencem nada. Mas na oposição também existem pessoas de bem e que estão solidários ou no mínimo, respeitando o momento”.

Enquanto Fábio Mititieri lamentou, esse não foi o caso do ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) que comemorou.

Assim que tomou conhecimento da decisão do TRE, Valadares Filho também usou as redes sociais para dizer que ele fez uso “vergonhoso e sem limites da máquina pública”.

Em sua página no Twitter, Valadares Filho escreveu: “Belivaldo cassado pelo TRE-SE por 6×1. O vergonhoso e sem limites uso da máquina administrativa do estado para a permanência no poder de um sistema que vem destruindo Sergipe,ficou provado.Tenho convicção que confirmada uma nova eleição pelo TSE,Sergipe optará pela mudança”.

Munir Darrage