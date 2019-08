FF Libertadores: FF Penarol goleia FF Independiente e assume a liderança

20/08/19 - 10:12:29

Sonoros 8 a 1. Esse foi o resultado do jogo entre FF Penarol e FF Independiente pela segunda divisão da FF Libertadores. Foi a maior goleada da temporada. Resultado que colocou o clube uruguaio na liderança da competição com 12 pontos. Já o FF Independiente continua na quinta colocação, mas com jogos a mais e tem sua posição bem ameaçada. O FF Penarol construiu o placar com gols de Caio Galindo (2x), Christian (3x), Pilom e Luquinha (2x). Bruno Bahia fez o de honra do clube argentino.

Nesta quinta-feira, 22 de agosto, a rodada da segunda divisão continua com o duelo entre FF Olimpia x FF River Plate, às 19h, no Clube de Engenharia, na Coroa do Meio.

Classificação

1º – FF Penarol – 12 pontos

2º – FF LDU – 12 pontos

3º – FF San Lorenzo – 11 pontos

4º – FF Lanus – 7 pontos

5º – FF Independiente – 4 pontos

6º – FF Olimpia – 3 pontos

7º – FF River Plate – 2 pontos

8º – FF Racing – 0 pontos

FM assessoria