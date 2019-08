JOVEM MORRE APÓS CHOCAR A MOTOCICLETA CONTRA ANIMAL SOLTO EM RODOVIA

20/08/19 - 09:28:48

Os animais soltos às margens das rodovias que cortam Sergipe, tem sido um dos maiores motivos das mortes violentas no estado

Um jovem morreu na noite da segunda-feira (19) após chocar a motocicleta que pilotava em um cavalo que se encontrava à beira da rodovia, no povoado Mangueira, em Itabaiana.

As informações são de que duas pessoas estavam na motocicleta e que foram identificados como Ramon da Silva Menezes e Jefferson Bispo dos Santos, ambos com 19 anos.

Após o choque com o animal, uma outra motocicleta, que seguida na mesma direção, acabou colidindo com as vitimas.

Jefferson Bispo foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já Ramon da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local.