Liderança Movimento Popular por Moradia é foragido da Justiça é procurado pela Polícia

20/08/19 - 12:50:10

A Polícia Civil do Estado de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), deflagrou nesta última quarta-feira, 14, uma operação para prender suspeitos de cometerem diversos crimes de estelionato na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

A operação teve como foco a prisão de cinco suspeitos, sendo presos apenas três, os quais foram identificados como Francisco Teles, Carlos Rodrigues de Oliveira e José Carlos de Souza Farias, porém, a Polícia Civil continua diligenciando com o objetivo de localizar e prender os outros dois suspeitos, dentre eles o Jailton de Jesus (liderança do MOPOM).

A Polícia Civil comunica a todos que estará recebendo informações e denúncias sobre a localização de Jailton de Jesus através do serviço Disque-Denúncia (181). O sigilo total é garantido!

SSP