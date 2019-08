MEC ANALISA NOVO MODELO DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA UNIVERSIDADES

Destinação de verbas consideraria índice de desempenho, diz secretário

Ele acrescentou que a mudança será discutida com os reitores. Um dos indicadores será o ranking de governança do Tribunal de Contas da União (TCU). Outros índices utilizarão a criação de patentes e de empregabilidade. A previsão é que o debate sobre o tema seja aprofundado entre o final deste ano e meados do ano que vem.