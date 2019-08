Movimentos Direita Segipana emitem nota pública ao Brasil 200 Sergipe

20/08/19 - 16:53:15

Nós, os movimentos Direita Sergipana, Movimento Nas Ruas Sergipe, Instituto Liberal de Sergipe, Movimento Brasil Livre Sergipe e a Rede Bem Querer, vimos por meio desta, manifestar o nosso pensamento e esclarecer alguns fatos.

O Blocão formado por nossos movimentos, alerta ao grupo Brasil 200, que continuamos a ter neste grupo um parceiro que sempre honrou os compromissos e acordos por uma direita livre e soberana, dissociada de qualquer vínculo com a esquerda e com os que a representa.

Os últimos fatos ocorridos e que envolvem a pessoa do coordenador do Brasil 200, o Sr. Lucio Flávio, e a forma como nós tratamos a questão, dizem respeito somente à pessoa do coordenador deste grupo e não ao Grupo Brasil 200 institucional. Portanto, manteremos com este valoroso grupo, o respeito, a cordialidade e o compromisso de lutar pelos nossos princípios e valores comuns. Apesar de alguns membros do Blocão de Direita serem colocados pra fora do grupo do Whatsapp do Brasil 200. Por quê? O Sr.Lucio Flavio e o Sr. Marcos Sousa podem explicar?

Em reunião que tivemos na segunda feira dia 12/08, com todos os movimentos, todos nós dirigentes dos movimentos acima citados e que representam o Blocão de Direita em Sergipe, fomos contra a qualquer aproximação nossa com Rodrigo Valadares, com qualquer partido e com qualquer político, isto para manter a nossa independência e isenção. O Sr. Lucio Flávio acompanhado de Marcos Sousa do Brasil 200 foram os únicos a manifestarem certo pesar em não poder dialogar com Rodrigo Valadares. Mas mesmo assim, firmaram compromisso de não conversar com nenhum político ou partido sem a anuência do Blocão de Direita.

Por oportuno, fique claro que não temos nada a ver com os problemas internos de partidos como o PSL. O próprio partido que resolva suas questões, problema dele. Só não aceitamos um esquerdista, o Sr. Rodrigo Valadares, posar de direita, assumindo em Sergipe, a presidência do partido que elegeu o presidente e, uma agenda de direita para o país.

No dia 15/08, ao sabermos do que se estava costurando nas nossas costas, fomos pessoalmente flagrar o Sr. Lucio Flávio no restaurante Carro de Bois, brindando com taças de vinho e boa comida, em um jantar bastante íntimo com Rodrigo Valadares, o Deputado Federal Julian Lemos e o vereador cabo Amintas, a troca de comando do PSL em Sergipe.

Ora, cabe agora ao Sr. Lucio Flávio, emitir uma nota pública afirmando veementemente que estava naquele jantar, inocentemente brindando com um esquerdista, à sua chegada ao PSL (haja inocência, tão inocentinho, tadinho).

Cabe a Lucio Flavio, emitir repudio público através de nota escrita ou vídeo gravado, ao fato de Rodrigo Valadares assumir o PSL em Sergipe. Isso, Lucio Flavio ainda não fez, por quê?

Quem é verdadeiramente de direita, assim como todos nós dirigentes do Blocão de Direita, jamais concordaria com tal acinte aos princípios e valores da direita, que a todos nós, são caros.

Esperamos então, a nota do Sr. Lucio Flavio repudiando o fato lamentável do PSL em Sergipe ser assumido por Rodrigo Valadares, assim como nós o fizemos e acordamos em reunião com todo o Blocão, que com Rodrigo Valadares, ou qualquer outro político, sobretudo de esquerda, isso jamais, nós não manteríamos diálogo até definição do quadro político para as eleições municipais.

E, que fique bem entendido, não estamos ao lado de Tarantella. João Tarantella comunicou a Marco Aurélio, Flavio Rodrigues e Tarcísio, do Direita Sergipana, o que estava ocorrendo, fomos avisados e fomos todos juntos ao Carro de Bois, onde flagramos o acordo espúrio, Tarantella com os seus motivos, e nós, com os nossos.

Vamos lá Lucio Flavio, emita a nota, ou fale em vídeo. Ou você não pode porque se comprometeu com Rodrigo Valadares a apoiá-lo e dele receber apoio para sua candidatura a vereador em 2020. Achamos que você terá que abortar esta missão ─ quem sabe em 2024.

Nós só temos uma cara Lucio Flavio, a cara da Direita Sergipana, a bom entendedor, isto basta.

Assinam esta nota:

Movimento Direita Sergipana – Flávio Rodrigues

Movimento NasRuas Sergipe – Gerlis Brito

Instituto Liberal de Sergipe – Leonardo Lisboa

Movimento Brasil Livre Sergipe – Cléber Correia

Rede Bem Querer – Lícia Melo

