Paróquia de Santa Rosa de Lima realiza Torneio de Futsal

20/08/19 - 17:00:15

No último sábado (17), no Ginásio do SESI da cidade de Santa Rosa de Lima, foi realizado o 1º Torneio de Futsal da Paróquia Santa Rosa de Lima. Uma realização da Paróquia e da Associação Desportiva, Cultural e de Assistência Social do Município.

O evento, bastante aguardado pela comunidade local balançou as arquibancadas com as torcidas e contou com a participação de três equipes da Sede e uma equipe do povoado Cana Brava, além de um jogo preliminar ao Torneio, com duas equipes femininas.

A equipe Avalanche Futsal ganhou o Torneio após disputa, nos pênaltis, com a equipe dos Meninos da Vila. Como forma de incentivo ao esporte local, todas as equipes ganharam kits de fardamento completo, além de medalhas pela participação no evento. “Esse tipo de evento é muito importante para a comunidade local pois além de incentivar o esporte cria um ambiente de descontração e de lazer para as famílias de nossa Cidade, parabéns à Paróquia de Santa Rosa de Lima pela iniciativa e organização do evento”, ressalta o vice-prefeito do Município, Diogo Loeser, que esteve prestigiando o Torneio.

Por Silas Santos