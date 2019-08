Pesquisa realizada pelo Instituto França de Pesquisas mostra liderança isolada

20/08/19 - 10:39:43

Pesquisa realizada pelo Instituto França de Pesquisas – IFP, no município de Campo do Brito, nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, e margem de erro de 4,0%, numa amostra de 526 entrevistas com eleitores do município mostra o seguinte resultado.

Na espontânea, quando nenhum nome é dado como opção para o entrevistado, o atual gestor municipal, Marcell Souza, ficou na liderança isolada com 33,7% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito Leo (4,0%), professor Gilenaldo (1,5%), Cezar (1,5%), Zominho (0,6%). Nesse cenário, Nenhum/Branco/Nulo ficou com 6,1% e 52,6% disseram que não sabem ainda em quem votar.

CENÁRIOS INDUZIDOS

CENÁRIO 1

Marcell Souza 59,1

Cezar 8,2

Leo 7,0

Prof Gilenaldo 4,8

Zominho 2,3

NH/BR/Nulo 9,9

NS/Indeciso 8,7

CENÁRIO 2

Marcell Souza 60,3

Cezar 14,4

NH/BR/Nulo 15,3

Não sabe/Indeciso 10,0

CENÁRIO 3

Marcell Souza 63,4

Leo 12,4

NH/BR/Nulo 15,3

Não sabe/Indeciso 8,9

CENÁRIO 4

Marcell Souza 67,4

Zominho 6,2

NH/BR/Nulo 18,3

Não sabe/Indeciso 8,1

CENÁRIO 5

Marcell Souza 66,8

Prof Gilenaldo 8,3

NH/BR/Nulo 16,5

Não sabe/Indeciso 8,4

REJEIÇÃO DOS CANDIDATOS A PREFEITO

Leo 26,9

Zominho 16,3

Marcell Souza 12,3

Prof Gilenaldo 6,5

Cezar 5,9

NH/BR/Nulo 24,9

Não sabe/Indeciso 7,2