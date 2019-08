PRESOS ESTRANGEIROS ACUSADOS DE CONTRABANDO DE PESSOAS

De São Paulo, as pessoas eram levadas para Rio Branco, no Acre, onde atravessavam a fronteira para o Peru. O trajeto, que chegava a durar 90 dias, envolvia ainda passagens pelo Equador, Colômbia e Panamá, inclusive em áreas de floresta. Os imigrantes vinham de países como Somália, Iêmen, Tanzânia, Quênia, Etiópia e Eritreia. A maioria são homens entre 20 e 30 anos de idade.

O refugiado argelino é apontado como líder da quadrilha. Segundo a polícia, ele vivia em uma ocupação e tinha uma agência de turismo, que usava para operar o esquema. O iraniano estava no Brasil com um visto de investidor e o sul-africano também tem refúgio concedido pelo governo brasileiro. Além das informações fornecidas pelas autoridades estrangeiras, a Polícia Federal interceptou ligações telefônicas e e-mails dos acusados de envolvimento.

Foram cumpridos também quatro mandados de busca e apreensão nas residências e locais de trabalho dos acusados. Foi negado pela Justiça, no entanto, o pedido da polícia para fazer uma busca em uma mesquita. “Em diálogos interceptados, ele comentava com a namorada que guardava dinheiro falso na mesquita. Há indicativos de que ele poderia ocultar na mesquita tanto passaportes falsos como moeda falsa”, justificou o delegado Milton Fornazari sobre o pedido feito em relação ao templo religioso.

Porta de entrada para os EUA

Entre as pessoas que chegaram aos Estados Unidos estão dois homens vindos da Somália que, de acordo com as autoridades norte-americanas, fazem parte do grupo terrorista Al-Shabaab. A organização fundamentalista islâmica é ligada a Al-qaeda.

Segundo o delegado Milton Fornazari, a capital paulista é atualmente um ponto fundamental para imigrantes de outros continentes que pretendem entrar ilegalmente em solo norte-americano. “O que nós identificamos é que hoje a maior rota para a imigração ilegal para os Estados Unidos se inicia em São Paulo. São Paulo é a porta de entrada no Continente Americano para essa rota terrestre de imigrantes que vem de outros continentes”, enfatizou.