Prefeitura de Aracaju garante apoio à 18ª Parada LGBT de Sergipe

20/08/19 - 04:52:40

A Prefeitura de Aracaju apoiará a 18ª edição da Parada LGBT de Sergipe, que ocorre neste domingo, 25, e terá como tema “De resistência, nunca foram tão necessários para nossa existência”. A confirmação foi feita pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na tarde desta segunda-feira, 19, em reunião com lideranças do movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT). Também participou do encontro o secretário da Assistência Social, Antônio Bittencourt e o chefe de Gabinete, Nildomar Freire.

“A Prefeitura sempre será parceira. Tenho compromisso com o movimento, entendo a importância da Parada LGBT, da pauta pela igualdade, contra o preconceito e a intolerância, e por isso faço questão de manter esse apoio ao evento. Vamos disponibilizar uma quantia para a montagem de estrutura, trio elétrico e para ser utilizado naquilo que for necessário para que seja um evento maravilhoso. Fico muito feliz de poder apoiar um evento que já faz parte do calendário cultural de Aracaju”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

De mesmo modo, o secretário da Assistência Social, Antônio Bittencourt, enfatizou que o apoio da gestão municipal à Parada LGBT é a reafirmação do compromisso do prefeito Edvaldo Nogueira. “Edvaldo tem uma história de compromisso com o movimento e o apoio a Parada, que é muito mais que um evento, uma festa, representa bem. É um momento de reafirmação do respeito à diversidade, da cidadania do público LGBT e a reafirmação de que precisamos, cada vez mais, ter uma sociedade diversa e tolerante. É um grande acontecimento que movimenta a nossa economia, o nosso turismo e que reafirma a nossa cidadania e nosso respeito”, salientou.

O assessor de Assuntos LGBT da Diretoria de Direitos Humanos da Assistência Social, Marcelo de Menezes, reiterou o apoio que a atual gestão tem dado à pauta. “O prefeito Edvaldo Nogueira é sempre aberto às discussões o que nos deixa muito tranquilos e tem nos possibilitado conseguir avanços importantes. Foi um encontro muito positivo e que comprovou que a Prefeitura está aberta aos movimentos sociais”, reforçou.

AAN

Fotos: Ana Lícia Menezes/PMA