Prefeitura de Itabaiana e PRF firmam parceria para apreender animais em vias

20/08/19 - 10:46:28

Com o objetivo de melhorar os serviços de recolhimento de animais soltos nas vias públicas e na rodovia da BR 235, a Prefeitura de Itabaiana e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiram se unir.

Em uma reunião realizada na última sexta-feira, 11, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, esteve com representantes da PRF para estabelecer os detalhes que podem minimizar essa situação que coloca em risco a vida de condutores e de pedestres.

A princípio, a PRF doou um caminhão boiadeiro ao município, enquanto que a prefeitura disponibilizou laçadores e um motorista para conduzir este veículo. “Também faz parte do propósito cooperativo a ação educativa. Pretendemos instruir as pessoas a não soltar animais nas pistas e mostrar-lhes os riscos dessa atitude”, disse Andrea Machado, procuradora-geral do município, que participou da reunião.

O secretário de Agricultura, Erotildes de Jesus, e Lucas Cardinali, subprocurador do município, também estiveram no encontro. “Estamos estruturando um local no Colégio Agrícola para abrigar esses animais. É importante salientar que os donos dos bichos apreendidos sofrerão penalidade”, informa Erotildes.

Fonte e foto PMI