ROGÉRIO: O TRABALHADOR PERDE COM APROVAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

20/08/19 - 15:27:08

No primeiro dia de debates sobre a reforma da Previdência no Senado Federal, o Senador Rogério Carvalho (PT/SE) fala sobre os prejuízos ao trabalhador caso esta proposta seja aprovada.

O vice-líder do PT no Senado fala sobre a mudança nos o cálculo da aposentadoria que vai levar em conta a média salarial com base em todos os salários de contribuição desde julho de 1994.

O Senador apresenta números que comprovam que isso vai deixar a média mais baixa do que se fosse calculada pelas regras atuais.

“Você, trabalhador, que hoje se aposentaria com 2 mil reais, após a promulgação da reforma da Previdência que tramita aqui no Senado, você só vai conseguir perto de 1.100, 1.050 reais. Isso é o que precisamos evitar: a diminuição de renda dos mais pobres.

Como o valor da aposentadoria vai ser influenciado pela média e tempo de contribuição o Senador Rogério reforça que quase nenhum trabalhador vai conseguir receber o teto do valor que é de R$ 5.839,45.

“Ninguém mais conseguirá se aposentar no teto porque para isso você precisa pagar sobre o desde o início da carreira até o final da sua vida e contribuir pelo menos por 40 anos. Quem vai conseguir ganhar no teto? E contribuir com o teto ao logo de 40 anos com a realidade o emprego, as dificuldades se conseguir emprego, de se manter no emprego e conseguir salário razoável… praticamente ninguém! ”, constata o Senador Rogério diante do cenário de desemprego vivido pelo país.

Ele anuncia uma reunião entre os parlamentares de oposição. “Por isso que amanhã, temos uma reunião com os líderes da oposição para montarmos a nossa estratégia de atuação para evitar a barbárie contra os mais pobres que é a reforma da Previdência”, conclui o Senador.

Foto assessoria

Por Candisse Matos