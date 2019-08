SECRETARIA INFORMA QUE AFASTOU MÉDICO ACUSADO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

20/08/19 - 08:48:02

Um médico que está sendo acusado de violência obstétrica no Hospital Regional José Franco, em Nossa Senhora do Socorro, foi afastado das funções pela Fundação Hospitalar de Saúde.

A paciente registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis em Nossa Senhora do Socorro.

Na manhã desta terça-feira (20), divulgou uma nota informando que “a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que está tomando todas as providências sobre o caso ocorrido na Maternidade de Nossa Senhora do Socorro. A direção geral da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) já recebeu o relatório do fato e abriu processo administrativo disciplinar. Também já foi solicitada a suspensão das atividades do médico por 30 dias até que o inquérito seja concluído”.