SOBRE O PSL, CABO AMINTAS DIZ QUE “AGORA O PARTIDO SERÁ LEVADO A SÉRIO”

20/08/19 - 05:00:00

Na tarde desta segunda-feira, 19, o vereador Cabo Amintas (PTB) esteve na Rádio Xodó FM, sendo entrevistado no Programa Jornal da Xodó, apresentado por Eduardo Carvalho e Welder Ban. O tema abordado foi a participação de Amintas na Executiva Estadual do Partido Social Liberal (PSL) e a confusão causada por João Tarantella.

Amintas falou sobre a discussão ocorrida na quinta-feira (15) passada em restaurante da capital. “Fui convidado para uma reunião e para participar da Executiva Estadual do partido PSL. Fiquei muito feliz com a recepção da Diretiva Nacional do partido, depois da reunião fomos a um restaurante. Onde o João Tarantella chegou, foi convidado a sentar-se à mesa, mas não era isso o que ele queria. Estava filmando e começou a ofender verbalmente o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). O deputado federal, Julian Lemos (PSL) que estava presente pediu desculpas disse que não ia servir de espetáculo para o escândalo e se retirou, assim todos fizemos”, relatou o vereador.

“Dessa forma fica difícil dialogar, nossa intenção no momento é unificar o PSL, reestruturar o partido e evitar mais um desgaste. Agora é o momento de unir todos e trabalhar para 2020”, afirmou Amintas.

Segundo os entrevistadores, Tarantella havia afirmado que vai à Brasília para impedir que o deputado Rodrigo Valadares assuma o PSL em Sergipe. Isso porque Rodrigo já fez campanha para Lula, ele não admite que uma pessoa que defendia Lula esteja no partido do Bolsonaro. Amintas falou sobre o assunto “Isso não atrapalha em nada. Rodrigo nunca escondeu a foto que foi divulgada, ele assume e o importante é isso, que haja transparência. A Executiva Nacional já sabia sobre isso, pelo próprio deputado”, disse Cabo Amintas.

Cabo Amintas continuou falando. “O PSL não vai mudar de opinião, agora são novos rumos e o partido será levado a sério. Vamos acabar com esse desgaste e reestruturar os diretórios”, afirmou. Amintas ainda contou que terá uma reunião amanhã, em Brasília, para finalizar o acordo junto com a Executiva Nacional.

O vereador foi questionado sobre o motivo da mudança de partido. “Estou mudando de partido, não trocando o Tarantella pelo Rodrigo, desde que fui eleito fui presidido por Rodrigo. Então estou apenas trocando de sigla porque acredito que o PSL tem mais a ver comigo”, respondeu. Perguntado sobre o deputado estadual Capitão Samuel, que já demonstrou interesse no partido, Amintas disse “sou um cara de grupo, se o grupo acha que ele é um bom nome para entrar no PSL eu vou aceitar, mas se a decisão ou o ‘cadeado’ estivesse em minhas mãos eu trancaria. Porque temos posturas e perfis diferentes no trabalho, sempre fui um homem das ruas e ele tem um perfil administrativo”, afirmou Amintas.

Para concluir, Amintas respondeu à pergunta de um ouvinte, Edcarlos, sobre sua vontade de se aproximar da categoria dos policiais civis convidando o Adriano Bandeira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol). “Veja bem, o Adriano é um excelente nome para o PSL, ainda não consegui conversar com ele, mas sem dúvidas que é um cara que pode agregar força ao trabalho. Já conversamos também com outros policiais, vários diretórios já estão nos procurando, espero poder contar com o apoio de Adriano também”, comentou.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador Cabo Amintas