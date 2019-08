THIAGUINHO BATALHA SE REÚNE COM ANDRÉ MOURA EM BRASÍLIA E DISCUTE ELEIÇÕES

20/08/19 - 14:38:53

No intervalo do Congresso Nacional de Legislativos Municipais em Brasília, na manhã desta terça-feira, 20, o vereador Thiaguinho Batalha fez uma visita ao gabinete do secretário de governo do Rio de Janeiro e ex-deputado federal por Sergipe, André Moura.

Na ocasião, o vereador agradeceu a liberação dos mais de R$ 320 milhões que André liberou durante seu mandato para a prefeitura de Aracaju, onde parte deste valor foi pleiteado pelo mandato de Thiaguinho.

“Agradecemos e também procuramos saber como anda a liberação destes recursos para as melhorias da nossa cidade. André também se colocou à disposição para ajudar em Brasília na agilidade da liberação dessas parcelas”, ressaltou Thiaguinho.

Outro assunto debatido na reunião foi a questão das eleições de 2020. Thiaguinho e André falaram sobre as eleições municipais, eleição majoritária, proporcional e sobre prefeito e vice.

Fonte e foto assessoria