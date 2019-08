VARDO DA LOTÉRICA: SE VALMIR CONVIDAR, ESTOU DISPONÍVEL A SER CANDIDATO A VICE

20/08/19 - 07:20:53

Nesta segunda-feira, 19, a política itabaianense foi destaque no programa Inove Notícias da rádio Liberdade 100,3 FM e 930 AM, com a presença do vereador Arivaldo Rezende (PTB), Vardo da Lotérica.

Excepcionalmente com apresentação de Jairo Júnior, foi realizado um retrospecto do início da vida política partidária do parlamentar, enfatizando o seu 4° mandato de parlamentar municipal [em seis disputas, teve quatro vitórias na eleição para vereador, uma derrota para na disputa para vereador e uma para deputado estadual] e o processo sucessório de 2020.

Na ocasião, Vardo descartou a possibilidade de concorrer à reeleição, posição que será enfrentada pelo seu filho Breno. Em relação a eleição de 2018 [teve 15.219 votos] o vereador que ficou na suplência por dois votos, revelou está envergonhado com a justiça de Sergipe. E, desabafou: “Quando olhar os dois votos, é uma vergonha para a justiça de Sergipe. A urna tinha 339 eleitores e fechou às 9:22, reabrindo às 22:38h”.

Questionado por nossos repórteres se teria sido convidado para participar de reunião que teve a presença do prefeito Valmir (PL), vereadores e lideranças municipais, o vereador ressaltou que esteve representado pelo filho. Inclusive, disse que há dois meses não ver o gestor municipal.

“Não fui e mandei o meu filho. Não tenho confronto com Valmir (tem dois meses que não o vejo)”. Sobre a possibilidade de ter fechado acordo com Valmir para ser o candidato a vice-prefeito de seu agrupamento, Vardo foi contundente.

“Não tenho acordo com Valmir. Se ele me convidar, estou disponível para ser candidato a vice–prefeito”, enfatizou.

Sobre os possíveis nomes que podem encabeçar a chapa governista, o vereador rechaçou as especulações em torno dos nomes de Agnaldo de Verso e do ex-senador Eduardo Amorim. “Agnaldo, apesar de ser meu amigo tem que explicar os motivos pelos quais não foi candidato em 2018. Já Eduardo Amorim, não aprovo a indicação dele, pois, ele não fez nada para Itabaiana. Sou mais Adailton por ser uma pessoa simples”, frisou.

Concluindo a entrevista, o vereador fez questão de deixar claro que não tem nada contra o correligionário deputado Rodrigo Valadares. Que, inclusive, continua no mesmo partido. Retornando ao assunto eleição municipal, encerrou Vardo. “Não sou pré-candidato a prefeito de Itabaiana”.

Por Elder Santos

Foto assessoria