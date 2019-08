VEÍCULO DE PASSEIO PEGA FOGO E FICA COMPLETAMENTE DESTRUÍDO EM ARACAJU

20/08/19 - 08:18:33

Um veículo de passeio Fiat Pálio, pegou fogo e ficou completamente destruído em Aracaju

O caso foi registrado na rua Paraíba, no bairro Siqueira Campos e as informações são de que a causa do incêndio pode ter sido por problemas elétricos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rápido e chegou ao local, porém o carro já havia sido consumido pelo fogo.

Com informações e foto de Sandoval Noticias