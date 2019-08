SMTT realiza ação educativa na avenida Beira Mar em Aracaju

Prevenir acidentes e informar sobre o uso da faixa pedestre foram os objetivos da ação educativa realizada nesta quarta-feira, 21, pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju. O local escolhido foi o cruzamento das avenidas Beira Mar e Murilo Dantas. Durante as primeiras horas da manhã, a equipe de Educação para o Trânsito sensibilizou pedestres e também condutores de veículos com a distribuição de material informativo, cartazes e panfletos.

A campanha é permanente e promovida em ruas e avenidas com grande fluxo de pedestres. Um meio importante para evitar e reduzir acidentes, de acordo com o superintendente da SMTT, Renato Telles. “A redução dos acidentes na capital está no Planejamento Estratégico da Prefeitura e temos realizado ações educativas diariamente para sensibilizar as pessoas e conscientizá-las sobre as boas práticas no trânsito”, diz.

Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas foram abordados e receberam informações sobre o respeito à faixa e sua devida utilização. “É o local adequado para a travessia com segurança do pedestre. Aos condutores, cabe respeitar este sinal de trânsito e dar a devida preferência a quem vai atravessar a pé”, explica Heloísa Rezende, que integra a equipe de Educação para o Trânsito da SMTT.

As ações educativas vão se repetir em outras ruas e avenidas de Aracaju. “Fazemos uma programação e há ações todos os dias em vários pontos de Aracaju, a exemplo das avenidas Tancredo Neves e Beira Mar, que estão entre as mais movimentadas da cidade. Levamos mensagens sempre de valorização da vida humana para prevenir acidentes e combater a violência no trânsito”, conta o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Educação para o Trânsito

As ações educativas da SMTT são permanentes e conduzidas pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito. Para sugerir um tema ou locais para realização de novas atividades, o cidadão pode entrar em contato pelo telefone 3179-1450.

