ABERTAS AS INSCRIÇÕES DAS ACADEMIAS LITERÁRIAS NA V BIENAL DO LIVRO

21/08/19 - 16:37:40

Para promover a participação mais ativa de todos os movimentos literários de Sergipe, a organização da V Bienal do Livro de Itabaiana abriu inscrição no site do evento nesta quarta-feira, 21, para as Academias de Letras. A maior feira literária do Norte/Nordeste acontecerá de 11 a 15 de setembro no Shopping Peixoto, em Itabaiana.

Os interessados bastam acessar o site do evento ( www.bienaldolivroitabaiana.com.br ), clicar na aba INSCRIÇÃO, e depois em Cadastro Academias. Depois é só preencher os campos: Nome da Academia, Cidade e Estado, Nome do presidente, e-mail, enviar a logomarca da Academia, nome dos membros, marcar os dias que estarão presentes e, caso necessário, fazer alguma observação.

De acordo com o curador da Bienal e membro titular da Academia Sergipana de Letras, Domingos Pascoal, o Estado de Sergipe possui 31 Academias em atividades, somando as Academias de Letras e as Academias Institucionais. “São mais de 600 membros se somarmos todas as Academias, é um número muito expressivo que contribuirá com o fomento da cultura sergipana”.

Por Danilo Cardoso