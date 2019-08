ALESSANDRO PARTICIPA DE MANIFESTAÇÃO DE AUDITORES EM DEFESA DA RECEITA

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) participou nesta quarta-feira (21), ao lado de outros colegas, da manifestação dos auditores fiscais da Receita Federal em frente ao Congresso Nacional, contra a pressão política que o órgão vem sofrendo, para constranger seu trabalho de fiscalização.

Segundo Alessandro, uma das ingerências sofridas pela Receita Federal foi a suspensão, pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, de investigação da Receita Federal sobre 133 contribuintes, entre os quais o ministro Gilmar Mendes e a advogada Roberta Rangel, mulher do presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

– Não vamos permitir que uma imensa maioria de brasileiros de bem, honestos, sejam dirigidos e controlados por pessoas que não fazem parte dessa maioria, pelo contrário, se perpetuam no privilégio, nas vantagens e no jeitinho, disse Alessandro após ‘caribar’ o hashtag: “Fiscalizaçao Sim, Corrupção Não”.