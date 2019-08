APÓS SER ABSOLVIDO, IBRAIN MONTEIRO AFIRMA: AGORA TENHO PAZ PARA TRABALHAR

21/08/19 - 05:53:18

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) rejeitou, por unanimidade (7×0), a denúncia da Procuradoria Regional Eleitoral de suposto abuso de poder político e econômico do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), durante a campanha eleitoral de 2018.

Ibrain, que teve o acompanhamento do advogado Fabiano Feitosa, celebrou o resultado com tranquilidade. “Agradeço primeiramente a Deus! Fizemos uma campanha muito difícil e pela primeira vez eu fui candidato a deputado estadual, para dar continuidade a uma história que meu pai começou a escrever na Assembleia Legislativa. Hoje o pleno do TRE fez justiça a todo o esforço dos nossos amigos, das pessoas que acreditam no nosso projeto, nos nosso grupo”.

Além do resultado, o deputado não escondeu que se sente aliviado, superadas todas as adversidades. “Não é fácil superar tudo isso. 2019 tem sido um ano de muita superação para a minha família. Depois de tudo o que aconteceu com meu pai, eu confesso que este processo ainda me tirava algumas noites de sono. Eu tinha consciência tranquila, mas a gente não deixa de ficar preocupado. Agora eu tenho paz para trabalhar e focar minha vida no meu mandato”.

Por fim, logo após o resultado, o deputado mandou um recado especial para os 32.059 eleitores que lhe confiaram o voto em 2018. “Meu pai Valmir Monteiro está em casa e se recupera do sofrimento que passou. E eu quero trabalhar por todos os sergipanos, pelo povo de Lagarto, mas em especial por esses 32.059 que acreditaram em mim. Minha responsabilidade aumenta ainda mais agora na Alese. Muito obrigado”.

Da Assessoria de Imprensa