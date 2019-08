Aracaju recebe o maior festival de churrasco do Brasil

21/08/19 - 17:00:18

Carnivoria acontece nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Shopping Jardins, com acesso gratuito

Atenção, amantes da boa gastronomia! Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, Aracaju será palco de um evento que é a maior brasa. Vem aí, o Carnivoria – maior festival de churrasco do Brasil!

Vinte e cinco localidades em oito Estados já tiveram o privilégio de acolher o evento que reúne adultos, crianças, jovens e idosos em torno de comida boa feita na brasa, música de primeira, bate-papo descontraído e muita diversão. Agora, o Shopping Jardins brinda o público sergipano com o Carnivoria e Aracaju será a segunda cidade do Nordeste a receber o festival que é sucesso por onde passa.

O evento vai acontecer na área externa do centro de compras, próximo às portarias C e D, a partir das 12 horas e o acesso será gratuito. A edição aracajuana do Carnivoria contará com 13 estações com carnes, acompanhamentos e até sobremesas feitas na brasa, além de legumes (excelente opção para quem não aprecia carnes) e cervejas artesanais. A diversão ficará por conta da música boa ao vivo e do Espaço Kids para a criançada.

Bife ancho, costela de chão, hambúrguer, salmão pranchado, galeto, linguiças, cupim, texas brisket, costelinha BBQ, cordeiro patagônico, arroz carreteiro serão algumas das iguarias preparadas por chefs especialistas na arte do fogo para o visitante se deliciar. Aguarde!

Carnivoria

Criado em 2016, na cidade de São, Paulo, o evento é considerado o maior festival de churrasco do Brasil. São 25 toneladas de equipamentos viajando pelo país para proporcionar uma experiência única aos apreciadores da comida feita na brasa.

Este ano, o Carnivoria já passou pela capital paulista e cidades do interior de São Paulo, como Campinas e São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Goiânia (GO). Em cada parada, cerca de 15 mil pessoas curtiram o evento que une comida boa, música ao vivo e atrações para toda a família, com opções inclusive para os vegetarianos.

Agora, chegou a vez do público sergipano se deliciar com esse festival de carnes de qualidade, preparadas com métodos rústicos de cocção e técnicas provenientes de vários cantos do mundo. Carnivoria é sinônimo de churrasco raiz, feito com cortes especiais, nos melhores estilos americano, argentino, uruguaio e, claro, brasileiro.

Carnivoria

O quê? O maior festival de churrasco do Brasil aporta em Aracaju (SE) trazendo 13 estações de comida boa feita na brasa – carnes, doces e legumes – além de cervejas artesanais, atrações musicais e diversão para toda a família.

Quando? 31 de agosto (sábado), das 12h às 22h, e 1º de setembro (domingo), das 12h às 20h.

Onde? Área externa do Shopping Jardins (entre as portarias C e D) – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Pratos de R$ 25 a R$ 40.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Em anexo, seguem imagens do festival Carnivoria.

Fotos: Divulgação

Fonte e foto Shopping Jardins