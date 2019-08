Atendimento à crianças e adolescentes vítimas de violência sexual é tema na Somese

21/08/19 - 04:44:31

O Almoço Somese desta semana terá como palestrante a enfermeira especialista em Enfermagem Obstétrica pela UFS e em Educação para Preceptores do SUS pelo hospital Sírio Libanês, Mestre em Saúde e Ambiente pela UNIT e atualmente é coordenadora do Serviço de Referência de Violência Sexual do Estado de Sergipe e docente do curso de enfermagem da UNIT, Lourivânia Oliveira Melo Prado, que abordará o tema: “Atendimentos à crianças e adolescentes vítimas de violência sexual”.

O almoço é realizado todas as quintas-feiras e é necessário confirmar presença com antecedência através dos telefones (79) 98815-0525 / 3211-0719 ou e-mail: [email protected]

Por Maraisa Figueiredo