Belivaldo realiza trabalho para gerar compras mais baratas

Nesta quarta-feira (21), o governador Belivaldo Chagas, sete dos nove governadores, além de dois vice-governadores da região participaram da Assembleia Geral do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, realizada na cidade de Teresina, Piauí. Em pauta, a construção de um plano de desenvolvimento com base em projetos comuns a toda Região Nordeste, que envolve as áreas de Desenvolvimento Turístico, Meio Ambiente, Energias, Saúde, Conectividade, Educação, Saneamento, Água e Resíduos Sólidos; e Segurança.

O presidente do Consórcio e governador da Bahia, Rui Costa, anunciou a primeira compra conjunta do Consórcio na área da Saúde, que envolverá medicamentos e equipamentos. A previsão é de que até o dia 30 de agosto, o primeiro edital de compras conjuntas do Consórcio Nordeste seja publicado. A publicação se configura na efetivação concreta do consórcio, que se estabelece por meio dessa compra, representando economia e integração.

“Estamos avançando em várias áreas administrativas para podermos gerar compras mais baratas, intercâmbio de boas práticas administrativas, tecnologias, treinamentos e procura de investimentos para toda região. Nosso objetivo é buscar juntos, novos caminhos para que o Nordeste e o Brasil cresçam unidos!”, declarou o governador Belivaldo Chagas.

Já o secretário-executivo do Consórcio, Carlos Gabas, apresentou as prioridades para captação de investimentos que foram construídas pelos próprios estados no Consórcio e tratou das missões internacionais que estão previstas para iniciar no mês de novembro e se estenderão no próximo ano. O objetivo é apresentar um plano coletivo que possa atender a toda população que abrange os nove estados, e da mesma forma, para que os projetos específicos de cada federação também sejam contemplados.

Investidores alemães

Um segundo edital já ficou encaminhado, sendo o primeiro passo uma reunião a ser realizada no próximo dia 23, em Fortaleza, com técnicos dos nove estados, para formular o edital de compras na área de Tecnologia da Informação. A previsão de publicação do novo edital é para o mês de setembro, com foco na compra coletiva na área de TI.

Durante o encontro, o governador Belivaldo Chagas salientou da necessidade de uma reunião específica para tratar sobre a Reforma da Previdência. E acatando a sugestão, os governadores definiram que, no evento a ser realizado entre os dias 15 e 17 de setembro, no Rio Grande do Norte, o tema também será debatido. Os governadores deverão se reunir também com investidores alemães em evento promovido pelo governo do Rio Grande do Norte.

Projetos em Sergipe

O governo de Sergipe encaminhou projetos de abrangência regional e estadual, entre os quais se destacam a ponte sobre o Rio São Francisco, interligando as rodovias litorâneas de BA, SE, AL e PE; o Complexo Industrial Portuário de Sergipe (Financiamento Público) e a Ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios sergipanos (PPP’s Sergipe).

“Nós também estamos discutindo as janelas de oportunidades que os estados estarão apresentando em torno de Parcerias Público-Privadas, nos mais diversos investimentos que poderão acontecer no Nordeste. No caso de Sergipe nós devemos avançar não apenas na questão das nossas rodovias, mas também em relação às centrais de abastecimento, nós temos problemas hoje com relação ao Centro de Convenções – que está em fase de conclusão, devemos buscar parcerias na área de Educação e Saúde também. É preciso avançar como avançou o estado do Piauí, que hoje tem 32 PPP’s em prática, o estado da Bahia já faz isso na área da Saúde, e nós precisamos ampliar isso no estado de Sergipe”, reforçou Belivaldo.