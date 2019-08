Boas-Vindas 2019.2 movimenta faculdade Uninassau Aracaju

21/08/19 - 17:00:09

O evento contou com serviços, música e premiou os vencedores do Trote Legal

Por: Suzy Guimarães

Na última sexta-feira (16), os alunos da Faculdade UNINASSAU Aracaju viveram momentos de intensa alegria. O Boas-Vindas 2019.2 promoveu integração e conhecimento reunindo discentes, docentes e demais funcionários da Instituição. O evento, que aconteceu na área de convivência, no térreo da Faculdade, contou com música ao vivo e muita animação. Na oportunidade, foi realizada a entrega dos prêmios para os vencedores do Trote Legal.

A festa acontece todos os semestres, saudou calouros e veteranos reunindo música, mostra cientifica, exposição de cosméticos e comidas típicas. Houve, ainda, prestação de serviços de saúde com aferição da pressão arterial e teste de diabetes. “Esse é um momento de grande importância para nós porque reunimos os novos alunos e os veteranos para que haja integração na Faculdade. Buscamos mesclar o evento com diversos segmentos, sejam eles de cunho social, cultural ou ainda oferecer prestação de serviços”, disse o diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman.

Para os alunos, foi um momento muito interessante. “Eu adoro o Boas-Vindas. Todo ano eu participo e acho muito importante esse momento de integração e conhecimento com novos colegas”, disse o aluno do curso de Enfermagem, Mário Sérgio. Um ponto importante no evento foi a premiação das turmas que mais se destacaram no Trote Legal, que arrecadou uma boa quantidade material escolar para ser doado à instituições de caridade.

Foto assessoria