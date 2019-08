Ceasa de Itabaiana: Prorrogado o prazo para autorização das empresas interessadas

21/08/19 - 13:33:53

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), publicou esta semana uma portaria que prorrogou o prazo da autorização das propostas que visem à elaboração de estudos que demonstrem a viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica, com a finalidade de subsidiar o Governo do Estado de Sergipe na estruturação de Projeto para a realização de investimentos de modernização, operação e manutenção da Central de Abastecimento no município de Itabaiana, distante 58 km da capital Sergipana.

Após análise dos requerimentos de autorização, o Estado de Sergipe publicará até o dia 03/09/2019, no Diário Oficial as autorizações dos interessados que atenderem aos requisitos do edital, para realização dos estudos de viabilidade, na Central de Abastecimento no município de Itabaiana.

O Projeto que se pretende desenvolver terá regime e modelagem definidos pelos estudos, de acordo com as diretrizes e premissas que orientam a sua elaboração dispostas no Termo de Referência que está a Descrição dos Estudos, cuja elaboração poderá ser autorizada mediante Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI e está disponibilizado na íntegra, no site institucional www.agrese.se.gov.br

Os subsídios apresentados pelos participantes por meio das manifestações de interesse contribuirão para a consolidação dos estudos que viabilizarão eventual modelo licitatório para a realização de investimentos de modernização, operação e manutenção da Ceasa.

O Diretor Presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana ressalta ainda que, a publicação do Edital de Chamamento Público reflete uma determinação do Governador Belivaldo Chagas, para que seja apresentado qual melhor modelagem ou escopo para a gestão da Central de Abastecimento de Itabaiana.

Ceasa de Itabaiana

O objetivo é proporcionar modernidade e eficiência nos serviços que serão prestados à população pela Ceasa, no município de Itabaiana.

A Central de Abastecimento de Itabaiana vai trazer uma nova forma de dinamizar a economia da região. Com a Ceasa, os feirantes e clientes vão poder desfrutar de um espaço amplo e moderno para organizar os produtos e abastecer as feiras dos povoados e municípios próximos.

Ascom/Agrese

Foto: Divulgação