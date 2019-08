Centro Médico do Trabalhador contrata maqueiros para UPA Nestor Piva

21/08/19 - 10:43:51

Com o objetivo de ampliar a realização dos serviços e ações de humanização na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, o Centro Médico do Trabalhador (responsável por gestão), contratou maqueiros para fortalecer e qualificar a execução das atividades na unidade.

De acordo com a Gerente Administrativa Jória Dias, os maqueiros desempenham um trabalho muito importante no atendimento ao paciente da UPA. Por isso, foram capacitados e atualizados os conhecimentos sobre biossegurança e higienização das mãos, normatização das atribuições e atividades, e legislação de enfermagem sobre o transporte hospitalar de pacientes.

“Ações dos maqueiros exigem integração que exige força, sabedoria, paciência e rapidez, principalmente em se tratando de urgências e emergências.

De acordo com o supervisor Radesch, o paciente já chega a unidade com a necessidade de rapidez no atendimento.

“Logo é imprescindível que o maqueiro esteja preparado para receber esse enfermo, levá-lo com maior brevidade ao consultório médico à tempo que possa salvar a vida do cidadão”, exemplificou.

Vale frisar que todos os maqueiros aprenderam como conduzir macas e como procurar o enfermeiro para saber a situação do paciente.

Fonte e foto assessoria