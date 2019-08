CPTRAN fará passeio ciclístico em alusão à Semana Nacional do Trânsito

21/08/19 - 13:50:00

O tema da Semana Nacional de Trânsito deste ano será “No trânsito, o sentido é a vida”, de 18 a 25 de setembro, e a Companhia de Policiamento de Trânsito prepara uma série de atividades para celebrar a data. Entre elas, o 1º Passeio Ciclístico da CPTRAN, organizado por sua Coordenadoria de Educação para o Trânsito, que acontecerá no dia 22 de setembro.

A concentração terá início às 7h, com largada às 8h. O ponto de partida é o farol da Orla de Atalaia, na zona Sul de Aracaju. As inscrições serão feitas na sede da CPTRAN em troca de dois quilos de alimento não perecível, que será doado a três instituições: Lar Infantil Cristo Redentor, Same – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição e IEAB – Instituto Espírita Amigos do Bem. Todos ganharão um número para participar do sorteio de bicicletas, que será feito ao final do passeio.

Percurso

Os ciclistas seguirão pela Orla de Atalaia, totalizando 6km. O encerramento do passeio ciclístico será no Farol da Orla. Os policiais militares da CPTRAN acompanharão todo o percurso e farão interrupções no trânsito apenas para a passagem dos ciclistas. Nenhuma via será totalmente fechada.

O comandante da CPTRAN, capitão Silveira, acredita que o passeio ciclístico é uma ótima oportunidade para vivenciar a cidade de um jeito diferente. Capitão Silveira observa também que o passeio é mais um estímulo à prática do ciclismo. “É um momento de descontração e de integração entre as pessoas. E a realização do passeio é um estímulo ao ciclismo, que é indicado não só para o bem-estar da população, como também para a mobilidade sustentável das cidades”, disse.

Ele explica que o passeio também tem um cunho solidário. “Além do estímulo à prática do ciclismo, estamos incentivando a solidariedade. A inscrição será feita em troca de dois quilos de alimentos e todos os mantimentos serão doados para instituições beneficentes. Então, convidamos toda a população para participar do passeio e também ajudar ao próximo”, frisa.

Parceria

O 1º Passeio Ciclístico da CPTRAN é uma realização da Polícia Militar de Sergipe, através da Companhia de Policiamento do Trânsito, em parceria com Sesi, Barradas e Queiroz, Detran/SE, Shopping Jardins, Riomar Shopping e Petrox.

Lar Infantil Cristo Redentor

Promover o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes, em situação de risco e vulnerabilidade social, por meio de atividades socioeducativas, lúdicas, artísticas e similares, potencializando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Fica na R. São Gonçalo, 717 – 18 Do Forte, Aracaju – SE, 49072-640

SAME – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição

Atende pessoas idosas pobres e carentes em regime asilar e um Clube da 3ª Idade, atendendo idosas da comunidade em atividades culturais, artesanais e recreativas, na Rua Thales Ferraz, 261 – Bairro Industrial – CEP.: 49065-800 – Aracaju(SE).

IEAB – Instituto Espírita Amigos do Bem

Atende mães pobres e carentes em situação de vulnerabilidade social, na Av. Gen. Euclídes Figueiredo, 2745 – Cidade Nova, Aracaju – SE, 49067-013.

Fonte e foto assessoria