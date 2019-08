EM NOTA, GOVERNO DO ESTADO DIZ QUE VEREADOR DE AREIA BRANCA FOI EXONERADO

21/08/19 - 09:39:38

Sobre a presença de um vereador da cidade de Areia Branca nos quadros da Empresa Sergipana de Turismo, o Governo do Estado informa que providenciou a exoneração imediata no momento que tomou conhecimento e constatou o fato. A demissão foi publicada no Diário Oficial do ultimo dia 15 de agosto de 2019.

O Governo informa também que vem aperfeiçoando os mecanismos de controle de acumulação de cargos , fazendo uso de novas ferramentas tecnológicas e firmando parcerias com outros órgãos para combater distorções na folha de pagamento do Estado, o que vem resultando em uma economia significativa aos cofres públicos .

ASN