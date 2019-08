Expulsão fica difícil

21/08/19 - 00:01:20

Diógenes Brayner – [email protected]

Em jantar ontem à noite, regado a duas garrafas de vinho, pelo menos quatro filiados ao PSC admitiram que o partido não tenha como expulsar o deputado estadual Gilmar Carvalho, pré-candidato a prefeito de Aracaju. Concordaram que há falta de justificativa. Gilmar está no mais absoluto silêncio, o presidente regional da sigla, ex-deputado André Moura, também e o tratamento público entre os dois é absolutamente cordial, sem qualquer discórdia que possa justificar contratempos e indiferenças.

Um deles disse que é “muito difícil fazer um documento de expulsão de Gilmar da PSC se não há motivo aparente”. Admite que é muito complicado, em um momento como o atual, forjar uma situação de intolerância entre amigos, aliados e correligionários, principalmente se alegar divergências que os impeçam de conviverem em um mesmo partido.

Os quatro concordaram que é perigoso, exatamente agora, criar fatos para provocar uma expulsão. É que o Ministério Público Eleitoral (MPE) está atento a qualquer deslize, para investigar caso isso aconteça. No caso de Gilmar Carvalho, em que ele seja expulso por alegação de impossibilidade de convivência, não será difícil provar que todos no PSC viviam em harmonia e que ele mesmo dissera, publicamente, que fora convidado pela legenda a disputar a Prefeitura de Aracaju.

Um processo pode ser aberto de imediato e o mandato parlamentar de Gilmar Carvalho corre o risco de ser cassado. Mesmo que o MPE ignore o fato, tem suplente só esperando que a expulsão aconteça, para requerer o mandato na Justiça Eleitoral. Tudo parece depor contra esse ato que abriria condições para troca de sigla e a concretização de uma candidatura a prefeito da Capital.

Em áudio recente, o próprio Gilmar Carvalho declara amizade absoluta ao presidente do PSC, André Moura, e chegou a dizer que ambos se tratam bem, além de reconhecer a importância dele no convite feito para disputar a Prefeitura com apoio da sigla. Gilmar Carvalho chegou a declarar, no áudio, que só poderá disputar a sucessão na Capital se houver solução em relação à sua expulsão do PSC.

– Pelo visto está complicado chegar a um arranjo para isso, disseram os quatro membros do partido durante o jantar.

Decisão repercute

A decisão da cassação da chapa de Belivaldo Chagas e Eliane Aquino repercute nos meios políticos. A maioria se diz surpreso e tem quem considere a condenação “uma infâmia”.

*** – Condenação sem crime e sem provas passa a ser fruto desse clima no país, disse um deputado estadual.

*** – Abriram uma Caixa de Pandora e não há como fechar. Isso pode acontecer com qualquer um. As leis não representam mais nada, o que vale é a vontade do julgador, concluiu o parlamentar.

Ibraim está de boa

O deputado estadual Ibraim Monteiro está leve, livre e sorridente. Ontem a Justiça Eleitoral o absolveu por unanimidade e ele comemora.

*** O deputado era acusado de abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral.

Foguetório em Lagarto

A absolvição de Ibraim Monteiro foi comemorada em Lagarto com o tradicional foguetório que ocorre na cidade, quando alguém dos grupos sai vitorioso.

*** Aliados de Valmir Monteiro estavam acuados e a absolvição de Ibraim deu fôlego a todos, que agora mostram disposição para outras lutas

Solicitação de auditoria

Foi aprovado ontem na Comissão da Transparência do Senado, requerimento do senador Rogério Carvalho (PT) que solicita auditoria do TCU na liberação de cerca de R$ 1 bilhão em emendas do Ministério da Saúde.

*** – O objetivo era a compra de votos a favor da aprovação da Reforma da Previdência na Câmara Federal, diz o senador.

*** O pedido deste requerimento aconteceu quando houve denúncias de que o Governo estava, supostamente, atuando para liberar emendas para a aprovação da reforma.

Evitando confronto

Chega à informação de que o empresário João Tarantela invadiu um restaurante da moda na praia de Atalaia e partiu para pegar o deputado Rodrigo Valadares. O deputado teria evitado o confronto.

*** Tarantela estaria irritado com Rodrigo Valadares, acusando-o de ter tomado o PSL dele. “O bolo é grande”, diz a fonte.

Mudanças nas eleições

Segundo a revista Voto, sobre o sistema eleitoral, as próximas eleições municipais podem ter federação de partidos e voto distrital misto.

*** O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM), afirmou que, com consenso, as mudanças devem ser implementadas já para 2020.

Não é tão consensual

Rômulo Rodrigues (PT) disse ontem que não é tão consensual a recondução do deputado federal João Daniel à Presidência Regional do PT.

*** – Sou aliado dele (João) e de Rogério (Carvalho), mas o acordo que foi feito não pacifica o PT. Para quem fala em ‘unidade’, é bom ver a diferença entre “unidade e unicidade”, disse.

*** Rômulo acrescentou que pós consulta de vários companheiros, “até me propus a disputar a Presidência Regional, mas as reações não foram boas”.

Márcio se movimenta

Uma fonte bem avaliada do PT disse ontem que o vice-presidente nacional do partido, Márcio Macedo, está apenas avaliando, discutindo e construindo o consenso em torno de sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju.

*** Márcio conversa com membros do partido e também com lideranças de outras siglas: “na hora certa sua pré-candidatura será exposta”.

Mudanças no estatuto

O MDB realiza hoje, em Brasília, reunião da Executiva Nacional. O atual presidente nacional, Romero Jucá, quer fazer mudanças no estatuto do partido, mas a maioria defende que seja feita depois da eleição da nova diretoria.

*** O deputado federal Fábio Reis, presidente regional do MDB em Sergipe, participa e acompanha a maioria.

Descer do palanque

Fábio Reis disse que os deputados querem discutir a questão da linha do MDB, para que todo o partido tenha unidade, independente de questões políticas, e aliado às necessidades do povo.

*** Segundo o deputado, “todos devemos descer do palanque e cuidar dos problemas da sociedade”.

Conversa sempre

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) tem conversado com a delegada Daniela Garcia, em Brasília. Velhos amigos, encontram-se sempre para um bom papo.

*** O assunto geralmente é política e Laércio tem convidado Daniela a filiar-se ao PP. Ela recusa sempre, sob argumento de que sua vocação é para delegada.

Também com Alessandro

Laércio Oliveira também tem conversado com o senador Alessandro Vieira (Cidadania), mas não tratam de composições ou formação de aliança, com um respeitando a posição política do outro.

*** Falam sobre a política de Sergipe e alguns pontos do momento nacional.

Imposto por placas

Empresários de Aracaju estão na expectativa de evitar a aprovação do pagamento de imposto municipal pela exposição de placas nos prédios de suas empresas.

*** Ontem, na Câmara Municipal, o assunto foi discutido amplamente e há abertura para apresentação de novo projeto flexibilizando essa cobrança.

Movimento de direita

Chegou à coluna a informação de que grupos de direita em Sergipe estão visivelmente chateados com a tomada do PSL pelo deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB).

*** Os direitistas alegam que Rodrigo apoiou candidatos do PT nas eleições de 2018 e tirou fotos fazendo o ‘L’ de Lula Livre.

Academias no Brasil

O deputado federal Fábio Mitidieri abriu (PSD) ontem o Seminário Empreender para Crescer, sobre os impactos econômicos e sociais das academias no Brasil.

*** – Como presidente da Comissão do Esporte, interesso-me por todas as formas de prática esportiva que promovem principalmente a saúde, disse o parlamentar.

Um bom bate papo

Garante permanência – Subtenente Edgar acha que o político do PT que não for condenado por corrupção será expulso do partido. Haddad já garantiu sua permanência.

Solidariedade total – Marcio Macedo presta total solidariedade “ao companheiro Fernando Haddad. Esta condenação é injusta, arbitrária e esdrúxula”.

Esta em Teresina – Belivaldo Chagas está em Teresina e participa da reunião de governadores da região para debater os tramites finais do Consórcio do Nordeste.

Em Brasília – O prefeito Edvaldo Nogueira se mantém em Brasília e retorna à noite a Aracaju. Está animado e hoje terá novos encontros para tratar da administração.

Sobre seu foco – Edvaldo Nogueira diz que não está tratando sobre política e nem terá encontro com lideranças partidárias: “meu foco é a administração”, disse.

Com Fábio – Apesar de não tratar sobre política, o prefeito Edvaldo Nogueira esteve demoradamente com o deputado federal Fábio Mitidieri.

Ponte aérea – O ex-deputado André Moura (PSC) está fazendo ponte aérea quase que diária entre Rio e Brasília, para atender a demandas que a sua Secretaria exige.

Barbárie ambiental – A ex-senadora Marina Silva diz que estamos vivendo um momento de barbárie ambiental no Brasil, promovida pelo governo Bolsonaro.

Casa própria – A Caixa Econômica Federal lança novo plano para compra da casa própria, diminuindo os juros para os compradores.