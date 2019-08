FAMES irá realizar Encontro Técnico do Fundo Nacional da Educação dias 26 e 27

21/08/19 - 10:02:05

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe – FAMES, dando continuidade à programação que visa capacitar profissionais, técnicos e gestores, irá realizar nos próximos dias 26 e 27 de agosto, o Encontro Técnico do Fundo Nacional da Educação, em Aracaju.

Serão dias de palestras e vasto conhecimento, direcionados aos prefeitos, secretários municipais de Educação, técnicos e demais profissionais da rede pública de ensino. O principal objetivo do evento é prestar esclarecimentos e orientações no que diz respeito à correta execução dos recursos financeiros repassados aos municípios pelo Governo Federal, por meio do FNDE, no âmbito da educação.

A execução, monitoramento e prestação de contas de obras; Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD); Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e Caminho da Escola, serão temas a serem abordados durante encontro.

“A educação é a base para o desenvolvimento municipal, e promover encontros que auxiliem os profissionais e gestores na área é um compromisso nosso. Iremos gerar uma enorme facilidade para os municípios, uma vez que não haverá a necessidade de deslocamento a Brasília para resolver pendências com os programas e convênios”, destacou o presidente da FAMES, Christiano Cavalcante.

O encontro acontecerá no Hotel Delmar, localizado na Avenida Santos Dumont, 1500 – Coroa do Meio. Inscrições através do site www.fnde.gov.br. Vale ressaltar que os técnicos estarão disponíveis para atendimento aos municípios.

Confira a programação completa;

26.08 – das 8h às 18h

Solenidade de abertura

Conhecimento do FNDE – Adalberto Domingos da Paz

PDDE – Programa de Dinheiro Direto na Escola- Adalberto Domingos da Paz

Transporte Escolar –João Antônio Lopes

PNLD – Programa Nacional do Livro Didático – Ana Carolina Dias Quemel

Obras, execução, Monitoramento e Prestação de Contas – Maysa Bragança Alves Fernandes

Atuação do Banco do Brasil – Superintendência Regional/SE

27.08 das 8h às 12h

PAR – Execução e Prestação de Contas – Antônio Rodrigues dos Santos Filho

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Daniel Vasconcelos Rocha

Programa Formação pela Escola – Coordenação Estadual/ SE

Por ASCOM/FAMES