Gabarito do primeiro dia de prova do Simula Enem está disponível

21/08/19 - 13:54:37

Os estudantes que participaram do primeiro de dia de prova do Simula Enem 2019 do Curso Pré-Universitário, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), no domingo, 18, já podem consultar o gabarito das provas. Para conferir, basta acessar o endereço eletrônico www.seduc.se.gov.br/simulaenem. O segundo dia de aplicação do simulado presencial acontecerá no dia 1º de setembro, em todos os municípios sergipanos.

A avaliação acontece nos moldes do Enem, mesmos horários, conteúdos e quantidade de questões. O público-alvo são os estudantes do Preuni e os do 3º ano da Rede Estadual ou alunos de qualquer etapa da Educação de Jovens e Adultos – EJAEM – da rede pública estadual.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/Seduc), professora Eliane Passos, o simulado presencial é o momento de autoavaliação dos estudantes. “E, nesse sentido, os coordenadores dos Polos, em posse do cartão de respostas, estão orientados a trabalhar, no cotidiano das aulas, o desempenho de cada aluno para identificar as dificuldades e ajudá-los a superar os desafios”, disse a gestora.

Além de simular e preparar o aluno para uma prova extensa e cansativa, como é o Enem, o resultado do Simula Enem será disponibilizado por município, por escola e por diretoria de Educação. O resultado do simulado informará as médias de cada área de conhecimento para que o estudante faça intervenções pedagógicas necessárias e se prepare melhor para as provas.