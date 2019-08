GACC reúne personalidades e lança Grife Tenda em Aracaju

Fazendo parte da programação festiva em comemoração aos 20 anos do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), a instituição lançou na noite desta terça-feira, 20 de agosto, a Grife Tenda, com a proposta de vender produtos para captar recursos. Mais de 20 produtos estão disponíveis na loja virtual, na loja física, no Shopping Peixoto e também no Bazar. O lançamento que ocorreu no Casarão da Praia, em Aracaju, contou com desfile de acolhidos pelo GACC e personalidades que vestiram a camisa e se tornaram garotos-propaganda da Tenda.

“A Tenda chega com a proposta de geração de renda e sustentabilidade econômica. O projeto nasceu em 2016 através de estudantes do curso de design da Universidade Federal de Sergipe que criaram o projeto sendo uma grife com produtos do GACC de boa qualidade que chamassem atenção das pessoas com o intuito de ajudar e também de usar”, explica a gerente geral da instituição, Ulla Ribeiro.

Durante o lançamento, personalidades fizeram ensaios fotográficos com os produtos da Tenda para divulgação. São garotos-propaganda da grife Devinho Novaes, Ricardo Marques, Priscila Andrade, Erick Ricarte, Valquíria Miron, Daniele Ferreira, Xande e Nanda e as influenciadoras digitais ‘Meninas do Supermercado’.

“Foi um prazer muito grande receber e aceitar esse convite. O GACC faz um trabalho lindo e me sinto honrado em representar a instituição no lançamento da grife. Vesti a camisa e essa parceria está apenas começando, quero visitar a casa de apoio e levar doação de alimentos arrecadados em um jogo beneficente que fiz com o Luanzinho Moraes”, vibra.

“O convite as personalidades surgiu com essa ideia de movimentar as redes sociais e conquistar seus seguidores de públicos diversos. Eles estão representando a grife e têm o desafio de convidar a população para se engajar também e abraçar a instituição adquirindo os produtos da Tenda. São pessoas muito queridas que já abraçam o GACC e continuam com a gente nesse ano especial que estamos comemorando os 20 anos da instituição. Agora vamos todos usar e causar com os produtos da Tenda para colaborar com o trabalho de humanização conta o câncer infanto-juvenil que o GACC realiza”, convoca Ulla Ribeiro.

Por Fredson Navarro

Foto assessoria